[Video] Tiêu điểm 24/10: Bầu cử giữa kỳ Mỹ – Những 'chiến địa' quyết định

Các cuộc đua sít sao tại những bang như New York, Texas, Maine và Bắc Carolina có thể quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Nếu đảng Dân chủ giành lại Hạ viện, chính quyền của Tổng thống D. Trump có thể phải đối mặt với hoạt động điều tra và giám sát chặt chẽ hơn từ phe đối lập, dù Tổng thống vẫn giữ quyền hành pháp.

Kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của Nhà Trắng, trong khi chi phí sinh hoạt và tác động của các chính sách tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với lựa chọn của cử tri.

NGUYỆT TRÚC