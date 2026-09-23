[Video] Tiêu điểm 23/9: Tên lửa Houthi nhắm vào Riyadh, Biển Đỏ lại dậy sóng
Từ không phận Riyadh đến cửa ngõ Biển Đỏ, căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia đang đặt an ninh hàng hải, dòng chảy dầu mỏ và những nỗ lực ngoại giao khu vực trước sức ép mới.
Rạng sáng 19/9, cảnh báo dồn dập phát đi trên bầu trời thủ đô Riyadh. Houthi tuyên bố phóng một lượng lớn tên lửa và drone trong hai chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô của Arab Saudia và những địa điểm trọng yếu.
Phía sau những đợt tập kích là cuộc giằng co về lợi thế trên thực địa, cam kết phòng thủ và vị thế trên bàn đàm phán — nơi mỗi bước đi đều có thể mở lối đối thoại hoặc đẩy căng thẳng lên một nấc mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-239-ten-lua-houthi-nham-vao-riyadh-bien-do-lai-day-song-post990354.html