[Video] Tiêu điểm 23/11: Những sáng kiến thực chất của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khu vực trong giai đoạn mới
Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) quy tụ những nền kinh tế và đối tác chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng vẫn đối mặt với thách thức biến đối thoại thành hành động. Tại hội nghị lần thứ 21, Việt Nam đề xuất ba định hướng nhằm củng cố ổn định, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực.
Việt Nam đề xuất củng cố vai trò của EAS trong duy trì hòa bình, ổn định và xử lý các thách thức an ninh, từ cạnh tranh chiến lược đến tội phạm xuyên quốc gia.
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, giúp mở rộng động lực tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách phát triển.
EAS cần kết nối các sáng kiến khu vực với nỗ lực toàn cầu, nhất là trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2311-nhung-sang-kien-thuc-chat-cua-viet-nam-thuc-day-hop-tac-khu-vuc-trong-giai-doan-moi-post1004805.html