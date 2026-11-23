Việt Nam đề xuất củng cố vai trò của EAS trong duy trì hòa bình, ổn định và xử lý các thách thức an ninh, từ cạnh tranh chiến lược đến tội phạm xuyên quốc gia.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, giúp mở rộng động lực tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách phát triển.

EAS cần kết nối các sáng kiến khu vực với nỗ lực toàn cầu, nhất là trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu