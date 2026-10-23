[Video] Tiêu điểm 23/10: Những thử thách mới trong quan hệ Mỹ – Ukraine

Câu chuyện bắt đầu từ sự vênh lệch rõ rệt về ưu tiên chiến lược: Washington chịu áp lực lớn từ lạm phát năng lượng trong nước, trong khi Kiev coi từng giọt nhiên liệu, từng hệ thống cảnh báo sớm và nguồn viện trợ quân sự là lằn ranh sinh tử để bảo vệ hạ tầng trước các đợt tập kích.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng cho thấy những gợn sóng xuất hiện về niềm tin giữa đôi bên.