[Video] Tiêu điểm 23/10: Những thử thách mới trong quan hệ Mỹ – Ukraine
Giữa lúc mùa đông khắc nghiệt cận kề, những cọ xát chưa từng có quanh sắc lệnh nới lỏng trừng phạt năng lượng và các gói viện trợ bị trì hoãn đã đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine tới một ngã rẽ đầy sóng gió.
Câu chuyện bắt đầu từ sự vênh lệch rõ rệt về ưu tiên chiến lược: Washington chịu áp lực lớn từ lạm phát năng lượng trong nước, trong khi Kiev coi từng giọt nhiên liệu, từng hệ thống cảnh báo sớm và nguồn viện trợ quân sự là lằn ranh sinh tử để bảo vệ hạ tầng trước các đợt tập kích.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng cho thấy những gợn sóng xuất hiện về niềm tin giữa đôi bên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2310-nhung-thu-thach-moi-trong-quan-he-my-ukraine-post997564.html