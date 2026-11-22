Là thành viên APEC từ năm 1998, Việt Nam đã trải qua gần ba thập kỷ đồng hành cùng Diễn đàn, từng bước chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp, định hình các ưu tiên hợp tác chung.

Dấu ấn của Việt Nam thể hiện qua việc ba lần đảm nhận vai trò đăng cai các sự kiện APEC vào các năm 2006, 2017 và 2027, cùng việc đề xuất, thúc đẩy sáng kiến xây dựng Tầm nhìn APEC 2040 và triển khai gần 200 sáng kiến, dự án trị giá gần 20 triệu USD.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc và các rào cản thương mại gia tăng, những nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại, giảm chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kết nối hạ tầng hướng tới sự đồng thuận chung đang tạo nền tảng thiết thực cho liên kết khu vực.