[Video] Tiêu điểm 22/10: Cuộc bầu cử tại Israel ảnh hưởng thế nào tới Trung Đông

Trong cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel sau sự kiện 7/10/2023, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt sức ép từ những tranh cãi về an ninh, chiến tranh và quản trị đất nước.

Kết quả bầu cử có thể tác động đến cách Israel xử lý quan hệ với Iran, phối hợp với Mỹ và giải quyết xung đột tại Dải Gaza, nhưng thay đổi chính phủ không đồng nghĩa chính sách sẽ đảo chiều hoàn toàn. Chính phủ mới sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu an ninh, ổn định trong nước và quan hệ với các nước trong khu vực.