[Video] Tiêu điểm 21/9: Fed tăng lãi suất và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu

Các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt thận trọng hơn trước lạm phát dai dẳng. Fed trở lại chu kỳ tăng lãi suất, trong khi BOJ, ECB và BOE cũng phát đi những tín hiệu cho thấy thời kỳ tiền rẻ đang dần khép lại.

Lãi suất cao đang tạo ra những thay đổi lớn với dòng vốn toàn cầu. Chi phí vay tăng, đồng USD chịu tác động tăng giá và dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn, gây thêm sức ép lên các nền kinh tế mới nổi.

Bài toán chính sách là giữ được tăng trưởng nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô. Điều hành tiền tệ và tài khóa cần linh hoạt, kiểm soát giá cả, quản lý nghĩa vụ ngoại tệ và giám sát dòng vốn để hạn chế rủi ro từ những cú sốc bên ngoài.