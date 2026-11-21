[Video] Tiêu điểm 21/11: Dầu mỏ dư cung, nhưng bao giờ giảm giá?
Sau nhiều tháng lo ngại thiếu hụt vì xung đột Trung Đông, thị trường dầu mỏ bất ngờ chuyển sang dư cung. Nguồn cung phục hồi trong khi nhu cầu suy yếu đang tạo sức ép giảm giá, nhưng những rủi ro đối với thị trường năng lượng vẫn chưa chấm dứt.
Dầu mỏ xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi, OPEC+ tăng sản lượng và các nhà sản xuất ngoài khu vực mở rộng khai thác, giúp nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng.
Nhu cầu suy yếu khiến lượng dầu tồn kho tăng, đẩy thị trường từ nguy cơ thiếu hụt sang dư cung và kéo giá dầu thô đi xuống.
Dư cung dầu thô chưa đồng nghĩa nhiên liệu đồng loạt giảm giá. Gián đoạn lọc dầu và rủi ro an ninh hàng hải vẫn có thể gây biến động thị trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2111-dau-mo-du-cung-nhung-bao-gio-giam-gia-post1004045.html