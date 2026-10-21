[Video] Tiêu điểm 21/10: Vì sao tổng thống D. Trump phải hủy bỏ livestream xử bắn?

Kế hoạch ban đầu của Lầu Năm Góc nhằm livestream vụ xử bắn cựu thiếu tá Nidal Hasan – kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu tại căn cứ Fort Hood năm 2009 – nhằm tạo ra biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với tội ác khủng bố.

Tuy nhiên, vấp phải làn sóng phản đối từ giới lập pháp và khoảng 80% người dân do lo ngại hình ảnh này có thể bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền, cực đoan hóa, Tổng thống Donald Trump đã quyết định hủy bỏ phương án phát sóng công khai.

Sự việc này làm nổi bật những thách thức trong việc cân đối giữa ý chí trừng phạt của nhà nước và các hệ lụy phức tạp về mặt an ninh thông tin trước dư luận công chúng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.