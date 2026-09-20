[Video] Tiêu điểm 20/9: Vũ khí laser tái định hình chiến tranh hiện đại

Từ laser có khả năng khóa chính xác từng mục tiêu đến vi sóng có thể vô hiệu hóa cả cụm UAV, vũ khí năng lượng định hướng đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến vào thực địa.

Tuy nhiên, những công nghệ này vẫn bị giới hạn bởi thời tiết, nguồn điện, tầm hoạt động và nguy cơ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử xung quanh.

Vì thế, chúng chưa thể thay thế tên lửa hay pháo phòng không, mà sẽ trở thành một lớp đánh chặn mới trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng.