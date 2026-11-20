Trí tuệ nhân tạo đang đổi mới cách dạy và học trên khắp thế giới, từ những lớp học sử dụng trợ lý số đến những nơi chọn cách thận trọng, đặt giới hạn theo từng lứa tuổi để bảo vệ trẻ.

Nhưng dù công cụ có tiến xa đến đâu, lớp học vẫn cần bàn tay dẫn dắt của người thầy để biến câu trả lời có sẵn thành sự thấu hiểu thực sự, biến những giờ tranh luận thành nơi học trò học cách tự nghĩ, tự phản biện và đứng vững trước thử thách.

Tinh thần đổi mới chỉ thực sự bền vững khi sự chủ động của nhà giáo đi cùng điều kiện hỗ trợ, đào tạo và những hành lang bảo vệ nhân văn, để công nghệ trở thành trợ lực giúp thầy cô làm tốt hơn sứ mệnh làm người, làm nghề của mình.