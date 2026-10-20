[Video] Tiêu điểm 20/10: Đông Nam Á đối mặt với khói mù xuyên biên giới
Cháy rừng tại Indonesia khiến khói mù lan sang các nước láng giềng, gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Dù Đông Nam Á đã nhiều lần đối mặt với tình trạng này, việc kiểm soát cháy rừng và phối hợp xử lý khói mù xuyên biên giới vẫn là thách thức lớn đối với toàn khu vực.
Khói mù từ các đám cháy tại Indonesia lan sang các nước lân cận, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm gián đoạn sinh hoạt của người dân.
Thời tiết khô hạn làm tăng nguy cơ cháy rừng tại Indonesia, trong khi hoạt động đốt đất và tình trạng đất than bùn khô khiến lửa khó kiểm soát, làm khói mù kéo dài.
Dù ASEAN đã nhiều lần thúc đẩy hợp tác, việc ngăn chặn cháy từ sớm và xử lý các nguyên nhân gốc rễ vẫn là thách thức đối với khu vực.
Để hạn chế khủng hoảng tái diễn, các nước cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp chữa cháy, kiểm soát hoạt động sử dụng đất và hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2010-dong-nam-a-doi-mat-voi-khoi-mu-xuyen-bien-gioi-post996509.html