[Video] Tiêu điểm 20/10: Đông Nam Á đối mặt với khói mù xuyên biên giới

Khói mù từ các đám cháy tại Indonesia lan sang các nước lân cận, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm gián đoạn sinh hoạt của người dân.

Thời tiết khô hạn làm tăng nguy cơ cháy rừng tại Indonesia, trong khi hoạt động đốt đất và tình trạng đất than bùn khô khiến lửa khó kiểm soát, làm khói mù kéo dài.

Dù ASEAN đã nhiều lần thúc đẩy hợp tác, việc ngăn chặn cháy từ sớm và xử lý các nguyên nhân gốc rễ vẫn là thách thức đối với khu vực.

Để hạn chế khủng hoảng tái diễn, các nước cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp chữa cháy, kiểm soát hoạt động sử dụng đất và hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng.