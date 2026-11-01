[Video] Tiêu điểm 2/11: Hai thảm kịch đường sắt tại Tây Ban Nha và những lỗ hổng an toàn
Chỉ trong hơn chín tháng, tại Tây Ban Nha đã diễn ra hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dù sự cố khác nhau nhưng những vụ việc liên tiếp đang đặt ra câu hỏi về công tác bảo trì, hệ thống cảnh báo và quy trình kiểm soát an toàn tại quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất châu Âu.
Vụ va chạm tại Urda ngày 28/10 khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, với những nghi vấn xoay quanh sự cố hệ thống điều khiển.
Hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong năm vừa qua làm dấy lên câu hỏi về nguồn lực bảo trì, khả năng phát hiện nguy cơ và hiệu quả của các quy trình dự phòng trên mạng lưới đường sắt cao tốc Tây Ban Nha.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-211-hai-tham-kich-duong-sat-tai-tay-ban-nha-va-nhung-lo-hong-an-toan-post999511.html