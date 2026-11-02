[Video] Tiêu điểm 2/11: Cuộc đua của những cảng biển thông minh trên thế giới

Thay cho cảnh tượng nhân viên phải lội bộ hàng nghìn bước chân mỗi ngày để kiểm kê thủ công như trước đây, ngày nay, các cửa ngõ hàng hải hiện đại đã được tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo, với những cỗ máy điều khiển từ xa.

Từ hệ thống xe điện tự hành tại Singapore, các cần cẩu vận hành cách xa hàng chục kilômét ở Trung Quốc, những cảng nước sâu quy mô lớn như Cái Mép - Thị Vải của Việt Nam đón các siêu tàu trọng tải lớn, cho đến nền tảng chia sẻ dữ liệu giúp chủ hàng nhìn trước lượng hàng ba tuần tại cảng ở Mỹ, công nghệ và xu hướng điện hóa đang giải quyết tận gốc bài toán chi phí, thời gian chờ đợi và giảm phát thải, qua đó thiết lập một thước đo sức cạnh tranh hoàn toàn mới cho ngành vận tải biển thế giới.