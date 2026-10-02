[Video] Tiêu điểm 2/10: Từ kỳ vọng hợp tác đến căng thẳng biên giới Pakistan - Afghanistan

Mặc dù từng kỳ vọng việc Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021 sẽ mang lại sự ổn định cho khu vực biên giới, quan hệ giữa Islamabad và Kabul nhanh chóng vấp phải xung đột lợi ích xung quanh lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).No hioPakistan liên tục cáo buộc Afghanistan dung túng cho các tay súng ẩn náu và tiến hành các cuộc không kích đáp trả, trong khi phía Afghanistan kiên quyết bảo vệ chủ quyền, đồng thời cho rằng Islamabad cần tự giải quyết các vấn đề bất ổn nội bộ.

Thêm vào đó, những di sản lịch sử từ đường Durand và địa hình núi non hiểm trở đã tạo ra nhiều rào cản lớn trong việc quản lý biên giới chung.

Tuy nhiên, do sự gắn kết về địa lý và nhu cầu hợp tác kinh tế, thương mại thiết yếu, việc duy trì các kênh đối thoại, thúc đẩy lệnh ngừng bắn và xây dựng cơ chế phối hợp giải quyết khủng hoảng là yếu tố then chốt để hai bên tháo gỡ bất đồng và ngăn chặn vòng xoáy bạo lực tái diễn.