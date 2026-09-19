[Video] Tiêu điểm 19/9: Châu Âu trước bài toán thích ứng với nắng nóng cực đoan

Nắng nóng cực đoan đang gây sức ép lớn lên sức khỏe con người, với Pháp và Tây Ban Nha ghi nhận những con số tử vong và số ngày nắng nóng đặc biệt cao trong năm.

Tác động của sóng nhiệt cũng nhanh chóng lan sang nền kinh tế, ảnh hưởng đến nông nghiệp, năng suất lao động, bán lẻ và hoạt động sản xuất.

Trước những rủi ro ngày càng thường xuyên, châu Âu đang chuyển từ ứng phó sau thiên tai sang chủ động thích ứng thông qua bảo hiểm khí hậu, cảnh báo sớm, quản lý nước và tăng khả năng chống chịu.

Khả năng chống chịu khí hậu vì thế đang trở thành một phần của năng lực kinh tế, đòi hỏi các thành phố, hệ thống y tế, nông nghiệp, hạ tầng và chuỗi cung ứng phải được chuẩn bị cho điều kiện khắc nghiệt hơn.