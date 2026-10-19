[Video] Tiêu điểm 19/10: Vì sao Mỹ nối lại nhập khẩu phân bón Belarus?

Diễn ra vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bốn năm, các cuộc bầu cử này về bản chất không liên quan trực tiếp đến vị trí tổng thống. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là một cuộc đua kịch tính, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách của tổng thống đương nhiệm ở nửa sau nhiệm kỳ.