[Video] Tiêu điểm 19/10: Vì sao Mỹ nối lại nhập khẩu phân bón Belarus?
Ngày 14/10, một lô phân kali 30.000 tấn từ Belarus đã cập cảng New Orleans của Mỹ. Đây là chuyến hàng đầu tiên sau bốn năm gián đoạn thương mại. Đáng chú ý, Belarus là quốc gia đồng minh với Nga và đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Mỹ nối lại nhập khẩu phân bón kali từ Belarus sau khi nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, trong bối cảnh Washington tìm cách mở rộng nguồn cung. Chi phí phân bón và nhiên liệu gia tăng đang gây sức ép lên nông dân Mỹ, khiến việc tìm kiếm nguồn hàng có giá cạnh tranh trở thành vấn đề kinh tế và chính trị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1910-vi-sao-my-noi-lai-nhap-khau-phan-bon-belarus-post996398.html