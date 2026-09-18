[Video] Tiêu điểm 18/9: Khi AI phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát

Khi AI bắt đầu có khả năng tự lập kế hoạch, tìm kiếm tài nguyên và thực hiện nhiệm vụ với mức độ độc lập ngày càng cao, giới hạn giữa một công cụ hỗ trợ và một hệ thống khó kiểm soát cũng trở nên mong manh hơn.

Mỹ muốn tăng cường an toàn nhưng không đánh mất lợi thế trong cuộc đua công nghệ; Trung Quốc lựa chọn siết trách nhiệm của nhà phát triển, xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc và duy trì quyền can thiệp cuối cùng của con người.

Tuy nhiên, trong một không gian mạng không có biên giới, rào chắn của riêng một quốc gia sẽ không đủ sức ngăn chặn những sự cố có thể lan truyền trên quy mô toàn cầu.

Cuộc đua AI vì thế không chỉ cần động cơ mạnh hơn, mà còn cần một “chiếc phanh chung” đủ tin cậy để công nghệ tiếp tục tiến về phía trước mà không vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.