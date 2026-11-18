Ngành thực phẩm toàn cầu đang tăng tốc ứng dụng công nghệ số nhằm kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm trước các nguy cơ ngộ độc và đáp ứng tiêu chuẩn thương mại quốc tế.

Tại châu Âu, các giải pháp như hệ thống điện tử CATCH kiểm soát thủy sản hay dự án "bản sao số" (DIGI-TRUSTY) đang giúp chuẩn hóa dữ liệu từ nông trại đến bàn ăn.

Tại Việt Nam, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã chính thức vận hành từ tháng 7/2026, tích hợp công nghệ chuỗi khối (blockchain) và mã QR GS1 Digital Link để tạo "tấm hộ chiếu" thông hành cho nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy vẫn tồn tại vướng mắc, do đó, giá trị cốt lõi của công nghệ nằm phía sau chiếc mã QR với yêu cầu về nguồn dữ liệu phải chính xác, minh bạch từ gốc và có sự kiểm chứng chặt chẽ từ cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lẫn người nông dân.