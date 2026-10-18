[Video] Tiêu điểm 18/10: Quản lý mạng xã hội với trẻ em, chỉ cấm là xong?

Hàng loạt quốc gia trên thế giới đã đồng loạt triển khai các biện pháp siết chặt mạng xã hội – từ quy định giới hạn độ tuổi, công nghệ xác minh danh tính nghiêm ngặt cho đến việc ép các tập đoàn công nghệ thay đổi thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là những lệnh cấm này có thực sự giải quyết tận gốc vấn đề hay chỉ đẩy trẻ em vào các "đường vòng lách luật" tinh vi hơn?

Các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã bóc tách cơ chế giữ chân người dùng của các nền tảng để thấy rõ nguyên nhân gốc rễ, song song với đó là sự nhìn nhận kết quả thực thi từ các quốc gia và cân nhắc tới vấn đề tâm lý khiến các em nghiện lên mạng.

Từ đó những kết quả đó, chúng ta càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian số.