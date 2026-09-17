[Video] Tiêu điểm 17/9: Kinh tế Nga tìm động lực cho chu kỳ phát triển mới

Sức chống chịu của kinh tế Nga đã được kiểm chứng qua đại dịch và sức ép trừng phạt. Nhưng mô hình tăng trưởng cũ đang dần chạm giới hạn. Thiếu lao động, chi phí vốn cao và sức ép lên ngành năng lượng đang đặt ra yêu cầu chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao năng suất.

Nga đang tìm động lực mới từ AI, tự động hóa, nền tảng số, hạ tầng, đào tạo nhân lực, kinh tế sáng tạo và khu vực tư nhân.

Thách thức của chu kỳ mới là biến khả năng chống chịu thành năng lực tăng trưởng dài hạn, dựa nhiều hơn vào công nghệ, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực.