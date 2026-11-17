Cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây được xem là cuộc tiếp xúc ba bên đáng chú ý, trong bối cảnh các nước đang đối mặt với nhiều vấn đề an ninh và chiến lược quốc tế.