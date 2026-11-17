[Video] Tiêu điểm 17/11: Cánh cửa đối thoại hòa bình Nga - Ukraine đã hé mở?
Đàm phán Nga - Ukraine vừa được nối lại tại UAE dưới sự trung gian của Mỹ. Cuộc đàm phán mặc dù đạt kết quả tích cực về một thỏa thuận trao đổi tù binh lớn, nhưng những bất đồng căn bản về lãnh thổ và an ninh giữa Moskva và Kiev vẫn chưa được giải quyết, khiến triển vọng chấm dứt xung đột còn nhiều trở ngại.
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi đạt tiến triển bước đầu về trao đổi tù binh, tạo cơ sở để Moskva và Kiev duy trì đối thoại sau nhiều tháng gián đoạn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1711-canh-cua-doi-thoai-hoa-binh-nga-ukraine-da-he-mo-post1002989.html