[Video] Tiêu điểm 17/10: Thế giới có đủ mái ấm an toàn cho tất cả mọi người?

Từ châu Âu đến châu Phi và Nam Á, hàng tỷ người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp, dù nguyên nhân và mức độ thiếu thốn tại mỗi khu vực khác nhau. Thiếu một mái nhà an toàn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn cản trở việc học tập, chăm sóc sức khỏe và cơ hội vươn cao của các gia đình.

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