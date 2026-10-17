[Video] Tiêu điểm 17/10: Thế giới có đủ mái ấm an toàn cho tất cả mọi người?
“Mái ấm an toàn cho tất cả” là thông điệp chủ đạo được Liên hợp quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế Xóa nghèo 17/10 năm nay. Từ những gia đình chật vật trả tiền thuê nhà tại châu Âu đến người dân sống trong các khu ổ chuột ở châu Phi và Nam Á, nghèo đói không chỉ là thiếu thu nhập, mà còn là việc không đủ những điều kiện sống cơ bản.
Từ châu Âu đến châu Phi và Nam Á, hàng tỷ người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp, dù nguyên nhân và mức độ thiếu thốn tại mỗi khu vực khác nhau. Thiếu một mái nhà an toàn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn cản trở việc học tập, chăm sóc sức khỏe và cơ hội vươn cao của các gia đình.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1710-the-gioi-co-du-mai-am-an-toan-cho-tat-ca-moi-nguoi-post995888.html