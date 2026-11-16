[Video] Tiêu điểm 16/11: Thượng đỉnh Mỹ - Nga – Trung: Những điểm nóng trên bàn nghị sự

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo trong hệ thống chỉ huy hạt nhân là một trong những vấn đề ba nước có thể cùng thảo luận, đặc biệt là bảo đảm quyền quyết định cuối cùng thuộc về con người.

Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể tìm kiếm đồng thuận về các biện pháp ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân, trước hết là tăng cường minh bạch và tránh những tính toán sai lầm.

Dù cùng quan tâm đến an ninh hạt nhân, ba nước có thể vẫn bất đồng về cách thức kiểm soát và trách nhiệm cắt giảm kho vũ khí.