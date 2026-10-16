[Video] Tiêu điểm 16/10: Nan giải bài toán phụ thuộc năng lượng Nga của Liên minh châu Âu

Tháng 10/2026, EU thông qua gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào các tổ chức và doanh nghiệp Nga và tiến hành quyết liệt hơn các cuộc kiểm tra tàu dầu trên biển. Trong khi đó, dữ liệu từ Moskva vừa công bố cho thấy, tổng giá trị năng lượng nước này cung cấp cho các quốc gia EU từ năm 2022 đến nay đạt mốc 320,7 tỷ USD.

Bùi Mỹ Linh