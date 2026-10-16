[Video] Tiêu điểm 16/10: Nan giải bài toán phụ thuộc năng lượng Nga của Liên minh châu Âu
Giữa bối cảnh Liên minh châu Âu liên tục siết chặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát dòng chảy năng lượng, thực tế thương mại toàn cầu vẫn đặt ra những bài toán phức tạp về mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
Tháng 10/2026, EU thông qua gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào các tổ chức và doanh nghiệp Nga và tiến hành quyết liệt hơn các cuộc kiểm tra tàu dầu trên biển. Trong khi đó, dữ liệu từ Moskva vừa công bố cho thấy, tổng giá trị năng lượng nước này cung cấp cho các quốc gia EU từ năm 2022 đến nay đạt mốc 320,7 tỷ USD.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1610-nan-giai-bai-toan-phu-thuoc-nang-luong-nga-cua-lien-minh-chau-au-post995703.html