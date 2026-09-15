[Video] Tiêu điểm 15/9: Thượng đỉnh BRICS 2026 - Định hình trật tự quốc tế cân bằng hơn

BRICS đang chuyển từ mở rộng quy mô sang thúc đẩy hợp tác thực chất, tập trung vào thương mại, thanh toán xuyên biên giới, công nghệ và chuỗi cung ứng.

BRICS ngày càng thể hiện vai trò của một diễn đàn lớn của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếng nói cân bằng hơn trong quản trị toàn cầu và mở rộng không gian đối thoại.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại BRICS với tư cách đối tác, qua đó mở thêm cơ hội kết nối với các thị trường, nguồn lực và mạng lưới hợp tác mới.

Với vị trí tại Đông Nam Á và nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam có nhiều dư địa đóng góp cho BRICS, đồng thời biến vai trò đối tác thành những hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư và công nghệ