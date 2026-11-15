[Video] Tiêu điểm 15/11: Anime và dấu ấn 28 tỷ USD của ngành công nghiệp văn hóa Nhật Bản

Sự bùng nổ toàn cầu của anime không chỉ đến từ các phòng vé quốc tế hay các nền tảng phát trực tuyến phủ sóng tại hơn 190 quốc gia, mà còn được nuôi dưỡng bởi hệ sinh thái bản quyền và hàng hóa ăn theo vô cùng phong phú.

Khi cộng đồng người hâm mộ ngày càng mở rộng, các tập đoàn thương mại lớn đã từng bước nhảy vào cuộc, biến mỗi nhân vật hoạt hình thành một mắt xích kinh doanh bền bỉ vượt qua không gian màn ảnh.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của miếng bánh nghìn tỷ ấy lại là một nghịch lý khi phần lớn doanh thu khổng lồ thuộc về các bên nắm giữ sở hữu trí tuệ, trong khi các xưởng phim trực tiếp sản xuất vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực về chi phí và nguồn lực.