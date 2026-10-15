[Video] Tiêu điểm 15/10: Những thách thức với tổng thống Mỹ D. Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ

Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định đảng Cộng hòa có tiếp tục kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ hay không.

Giá cả và chi phí sinh hoạt đang là những vấn đề lớn đối với cử tri, tạo thêm sức ép cho Tổng thống Donald Trump và các ứng cử viên Cộng hòa.

Nếu đảng Dân chủ giành lại Hạ viện hoặc Thượng viện, các chính sách và chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhiều trở ngại hơn, trong khi hoạt động giám sát chính quyền sẽ được tăng cường.

Dù kết quả bầu cử ra sao, ông Trump vẫn giữ các quyền hạn của tổng thống. Tuy nhiên, tương quan lực lượng tại Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chính sách của Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.