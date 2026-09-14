[Video] Tiêu điểm 14/9: Phép thử với năng lực tự chủ tên lửa của châu Âu

Ukraine đặt cược vào tên lửa Patriot để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Tuy nhiên, việc mua được tên lửa không đồng nghĩa có ngay năng lực phòng thủ, bởi khoảng cách giữa nhu cầu trước mắt của Ukraine và tốc độ sản xuất mới vẫn rất lớn. Trong khi đó, Châu Âu cũng đối mặt với thách thức cân bằng giữa viện trợ Kiev và bảo đảm kho vũ khí của chính mình.

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