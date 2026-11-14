[Video] Tiêu điểm 14/11: Chạy đua với 'Đồng hồ Khí hậu'

Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục ở mức cao kỷ lục, kéo theo nắng nóng, hạn hán và thiên tai cực đoan. Những tác động này không chỉ đe dọa đời sống người dân mà còn gây thiệt hại cho sản xuất và kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Dù đã đạt được nhiều thỏa thuận về khí hậu, thế giới vẫn gặp khó trong việc triển khai do thiếu nguồn tài chính, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và khác biệt về lợi ích giữa các quốc gia. COP31 phải tìm lời giải cho khoảng cách giữa những cam kết và hành động thực tế.

Việt Nam vừa phải giảm phát thải, vừa cần bảo đảm an ninh năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Huy động nguồn vốn, phát triển năng lượng sạch và chuyển đổi phương thức sản xuất là những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.