[Video] Tiêu điểm 14/10: Houthi - lực lượng khuấy đảo Trung Đông
Từ một phong trào dân quân ở miền bắc Yemen, Houthi đã phát triển thành lực lượng có khả năng tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, đe dọa Mỹ và các tuyến hàng hải quốc tế. Lịch sử hình thành, những năm tháng xung đột và sự hỗ trợ từ bên ngoài đã góp phần tăng thêm sức mạnh của lực lượng này tại Trung Đông.
Các cuộc xung đột với chính quyền Yemen từ năm 2004 giúp Houthi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, trước khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Sanaa vào năm 2014.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1410-houthi-luc-luong-khuay-dao-trung-dong-post995129.html