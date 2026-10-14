[Video] Tiêu điểm 14/10: Houthi - lực lượng khuấy đảo Trung Đông

Giới chức Nga cho biết 493 UAV đã hướng về Moskva từ tối 13/10 đến sáng 14/10, buộc bốn sân bay tại thủ đô tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, một người thiệt mạng tại Balakovo sau vụ tấn công bằng UAV, còn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn hàng trăm thiết bị bay trên cả nước.