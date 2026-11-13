[Video] Tiêu điểm 13/11: Vì sao Trung Quốc siết quy định màn hình trên ô tô?

Trước những lo ngại về nguy cơ mất tập trung khi lái xe, được minh chứng qua các nghiên cứu và thử nghiệm thực tế cho thấy thao tác trên màn hình cảm ứng làm tăng đáng kể thời gian mất tập trung so với nút bấm cơ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đưa ra dự thảo yêu cầu các chức năng cốt lõi như đèn, gạt mưa, sấy kính phải có điều khiển vật lý riêng và dự kiến cấm màn hình gập từ năm 2027.

Động thái này hoàn toàn đồng nhịp với quy chuẩn đánh giá mới của Euro NCAP từ năm 2026 tại châu Âu cũng như cam kết của nhiều hãng xe lớn như Mercedes-Benz, Volkswagen hay Hyundai trong việc đưa các nút bấm vật lý trở lại khoang lái, nhằm tái thiết lập sự cân bằng giữa tiện ích công nghệ và an toàn giao thông.