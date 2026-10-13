[Video] Tiêu điểm 13/10: Bài toán lợi ích phía sau Thỏa thuận diesel Mỹ–Nga

Thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu diesel giữa Nga và Mỹ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã khiến giới quan sát chính trị lẫn thị trường tài chính sững sờ trước sự nhanh chóng của quyết định này.

Động thái này được cho là nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu và áp lực kinh tế trong nước, nhưng cũng đồng thời lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Ukraine cùng sự chia rẽ, phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghị sĩ trong nội bộ chính trường Mỹ do lo ngại tác động đến hệ thống trừng phạt và cục diện xung đột.