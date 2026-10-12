[Video] Tiêu điểm 12/10: Tình hình Yemen nóng trở lại, hiểm họa lan rộng ra Biển Đỏ

Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh khiến Saudi Arabia tăng cường đáp trả lực lượng Houthi tại Yemen. Giao tranh tiếp tục lan rộng, khi các bên tranh giành những địa bàn chiến lược dọc bờ Biển Đỏ và tìm cách kiểm soát các tuyến tiếp tế.

Nội chiến Yemen chưa được giải quyết dù giao tranh từng giảm nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022. Xung đột Mỹ - Iran làm gia tăng căng thẳng khu vực, thúc đẩy Saudi Arabia can dự trở lại, trong khi các lực lượng chống Houthi tại Yemen vẫn tồn tại những bất đồng về mục tiêu chính trị.

Eo biển Bab el-Mandeb trở thành điểm nóng đáng lo ngại do nằm trên tuyến vận tải nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Nếu hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn, các hãng tàu có thể phải đổi lộ trình, làm tăng chi phí vận chuyển và gây sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.