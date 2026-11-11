[Video] Tiêu điểm 11/11: Hiểu đúng về những khuyến cáo dự phòng khẩn cấp

Các chiến lược phòng ngừa khủng hoảng tại Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản hay Thái Lan đều hướng dẫn người dân cách tự chủ các nhu cầu cơ bản từ 3 đến 10 ngày khi xảy ra sự cố gián đoạn điện, nước, mạng internet hoặc thiên tai.

Những hướng dẫn này được ban hành vào các thời điểm khác nhau theo tiến trình chủ động phòng ngừa rủi ro của từng quốc gia, nhằm giảm bớt áp lực cho lực lượng cứu hộ và bảo vệ an toàn chung cho cộng đồng.

Cùng với các nước, Việt Nam cũng đang tích cực đánh giá nguy cơ và hướng dẫn người dân phòng ngừa hiệu quả mà hoàn toàn không gây hoang mang, không có yêu cầu toàn dân tích trữ ồ ạt.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã xây dựng các hướng dẫn cụ thể về túi khẩn cấp và nhu yếu phẩm, song song với việc Chính phủ đẩy mạnh các định hướng bài bản từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho đời sống người dân.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị hiệu quả cũng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu và chính quyền địa phương. Mỗi hộ gia đình có thể áp dụng các phương pháp thiết thực như mua sắm luân phiên hàng ngày để tránh lãng phí, chuẩn bị túi khẩn cấp gọn gàng gồm thuốc men, đèn pin, giấy tờ, nước uống và thống nhất kế hoạch liên lạc với người thân, đồng thời tuyệt đối tránh mua sắm ồ ạt làm quá tải hệ thống cung ứng khi có tình huống xảy ra.