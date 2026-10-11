[Video] Tiêu điểm 11/10: Mỹ đối mặt thử thách lịch sử với khoản nợ lãi 1000 tỷ USD

Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách thường niên của Mỹ duy trì ở mức lớn, chi phí trả lãi ròng lũy kế của chính phủ liên bang hiện đã trở thành một trong những khoản chi ngân sách quan trọng, đòi hỏi nguồn lực đáng kể từ nền kinh tế.

Để ứng phó với thách thức này, các cơ quan chức năng và giới hoạch định chính sách Mỹ đang triển khai các định hướng chiến lược đan xen, từ việc thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế nội địa cho đến việc tối ưu hóa cấu trúc kỳ hạn nợ và quản lý linh hoạt các công cụ tài chính.

Các chuyên gia kinh tế và các tổ chức tài chính quốc tế nhận định rằng, mọi bước đi tiếp theo của Washington trong giai đoạn này sẽ có sức nặng cùng tầm ảnh hưởng nhất định đến dòng vốn đầu tư, thị trường trái phiếu và tỷ giá trên bình diện toàn cầu.