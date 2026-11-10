[Video] Tiêu điểm 10/11: Quốc hội Mỹ đổi chiều, đế chế kinh doanh của tỉ phú Elon Musk có chao đảo?
Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể khiến các doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, từ hợp đồng quốc phòng đến chuỗi cung ứng và kế hoạch mở rộng kinh doanh.
Quốc hội Mỹ có thể tăng cường giám sát các hợp đồng liên bang và hoạt động của SpaceX. Các kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo của tỷ phú Elon Musk tại Texas có thể gặp thêm trở ngại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1011-quoc-hoi-my-doi-chieu-de-che-kinh-doanh-cua-ti-phu-elon-musk-co-chao-dao-post1001292.html