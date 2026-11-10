[Video] Tiêu điểm 10/11: Quốc hội Mỹ đổi chiều, đế chế kinh doanh của tỉ phú Elon Musk có chao đảo?

Ít nhất 22 người di cư đã thiệt mạng trong vòng 2 ngày khi tìm cách vượt biển từ Libya đến đảo Crete của Hy Lạp, trong bối cảnh số người di cư tìm đường đến châu Âu qua tuyến đường biển này gia tăng. Nhà chức trách Hy Lạp cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng di cư tại hòn đảo.