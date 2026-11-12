[Video] Tiêu điểm 10/11: CEO Nvidia Jensen Huang và sức ép từ bê bối đời tư

Đời tư của các tỷ phú công nghệ từng nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận. Nhưng với tỷ phú Jensen Huang, câu chuyện trở nên đặc biệt nhạy cảm khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo và an ninh công nghệ.

Cuộc điều tra của Nvidia tập trung vào khả năng vị CEO bị tình báo nước ngoài tiếp cận. Vụ việc đặt ra phép thử đối với năng lực quản trị và bảo mật của Nvidia, đồng thời có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, vị trí của ông Jensen Huang và hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.