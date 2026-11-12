[Video] Tiêu điểm 10/11: CEO Nvidia Jensen Huang và sức ép từ bê bối đời tư
Từ lời thừa nhận không chung thủy của ông Jensen Huang đến cuộc điều tra về nghi vấn tình báo nước ngoài, những thông tin liên quan đến vị CEO của tập đoàn Nvidia đang mở ra một câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với bê bối đời tư.
Đời tư của các tỷ phú công nghệ từng nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận. Nhưng với tỷ phú Jensen Huang, câu chuyện trở nên đặc biệt nhạy cảm khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo và an ninh công nghệ.
Cuộc điều tra của Nvidia tập trung vào khả năng vị CEO bị tình báo nước ngoài tiếp cận. Vụ việc đặt ra phép thử đối với năng lực quản trị và bảo mật của Nvidia, đồng thời có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, vị trí của ông Jensen Huang và hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1011-ceo-nvidia-jensen-huang-va-suc-ep-tu-be-boi-doi-tu-post1001741.html