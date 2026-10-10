[Video] Tiêu Điểm 10/10: Châu Âu xoay xở với bài toàn năng lượng trước mùa đông

Châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu hụt diesel và nhiên liệu hàng không khi hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn. Pháp đã ghi nhận tình trạng thiếu nhiên liệu tại nhiều trạm xăng và đề nghị Liên minh châu Âu tăng nguồn cung.

Liên minh châu Âu cân nhắc đưa khoảng 50 triệu thùng diesel dự trữ ra thị trường, đồng thời phối hợp với các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế để bổ sung nguồn cung dầu thô. Tuy nhiên, việc giải phóng dự trữ cần được tính toán thận trọng trước nhu cầu năng lượng tăng vào mùa đông.

Châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu từ bên ngoài, trong khi nguồn thay thế cũng chịu sức ép. Việc thiếu năng lực lọc dầu và những trở ngại trong vận chuyển khiến khu vực khó nhanh chóng bù đắp lượng diesel và nhiên liệu hàng không bị thiếu hụt.

Cuộc khủng hoảng cho thấy an ninh năng lượng không chỉ phụ thuộc vào lượng dự trữ, mà còn ở khả năng đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm vận chuyển và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia. Mùa đông sắp tới sẽ là phép thử đối với khả năng ứng phó của châu Âu.