[Video] Tiêu điểm 1/10: Khủng hoàng nhà ở Tây Ban Nha - Lời giải thị trường nhà cho thuê?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ; đồng thời bổ sung cơ chế hoán đổi phần đất ở bị thu hồi sang phần diện tích còn lại của thửa đất.