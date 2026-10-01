[Video] Tiêu điểm 1/10: Khủng hoàng nhà ở Tây Ban Nha - Lời giải thị trường nhà cho thuê?
Vụ cụ bà 87 tuổi bị cưỡng chế khỏi căn nhà đã thuê hơn 70 năm làm bùng lên tranh luận về quyền của người thuê và làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt nhà ở tại Tây Ban Nha. Khi sở hữu nhà ngày càng khó, liệu thị trường cho thuê có thể trở thành một nền tảng "an cư lập nghiệp"?
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để thị trường thuê nhà muốn trở thành một hình thức an cư cần đi cùng nguồn cung đủ lớn, pháp lý ổn định và chính sách hỗ trợ phù hợp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-110-khung-hoang-nha-o-tay-ban-nha-loi-giai-thi-truong-nha-cho-thue-post991942.html