[Video] Tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Nghiên cứu mới trên tạp chí BioScience cảnh báo El Niño rất mạnh có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng thêm, làm gia tăng sức ép lên hệ thống khí hậu vốn đang nóng lên do hoạt động của con người. 7 trong số 16 chỉ số theo dõi sức khỏe khí hậu Trái Đất đã chạm mức cực đoan nhất từng ghi nhận.