[Video] Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong hơn 100 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đại hội 30 sẽ thành công tốt đẹp, nâng cao vị thế của Đảng trên chính trường. Nhắc lại tình hữu nghị truyền thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Đảng và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản đối với Việt Nam trong cả quá khứ và hiện tại.

PV