[Video] Tiếp nhận công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

Trong số này có 24 nam, 12 nữ, đến từ 15 tỉnh, thành phố; trước khi trở về nước, các công dân được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia bảo hộ.

Qua sàng lọc, cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp từng xuất cảnh trái phép và đã được trao trả trước đó, nay bị khởi tố theo quy định pháp luật.