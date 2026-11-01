[Video] Tiền gửi ngân hàng tăng hơn 1 triệu tỷ đồng

Cuối tháng 10, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên; đồng thời giảm lãi suất cho vay, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Dù lãi suất niêm yết đã giảm, một số ngân hàng vẫn áp dụng thêm ưu đãi, khiến lãi suất thực tế có nơi vượt 8,3%, thậm chí trên 9% một năm.