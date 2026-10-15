Video tiêm kích F-35C lần đầu hạ cánh xuống siêu tàu sân bay lớp Ford

Cận cảnh tiêm kích F-35C lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Ford.

Tiêm kích F-35C của Hải quân Mỹ thực hiện thành công cú hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc đầu tiên dành cho loại máy bay này trên tàu sân bay lớp Ford. Đợt bay thử do phi công thuộc Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá số 23 thực hiện, trong đó chiếc F-35C dừng hẳn trên sàn đáp tàu sân bay USS John F. Kennedy.

Ban đầu xuất hiện trong video có 2 máy bay phản lực nhưng chỉ một chiếc được nhìn thấy hạ cánh trên boong tàu.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình của hải quân Mỹ trên tàu sân bay lớp mới nhất, sau nhiều năm đối mặt với những thách thức trong việc tích hợp hệ thống phóng và thu hồi tiên tiến.

Các tàu lớp Ford mới nhất của hải quân Mỹ sử dụng máy phóng điện từ (EMALS) và thiết bị hãm tốc tiên tiến, thay thế cho hệ thống phóng bằng hơi nước và máy móc hãm tốc thông thường được trang bị trên tàu lớp Nimitz.

F-35C được thiết kế đặc biệt dành riêng cho hoạt động trên tàu sân bay với cánh lớn hơn, càng hạ cánh được gia cố và móc đuôi chắc chắn hơn so với F-35A của không quân. Khả năng cất cánh từ tàu sân bay và hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc là yếu tố then chốt đối với vai trò của nó trong phi đội không quân trên tàu sân bay của hải quân.

F-35C là phiên bản tiêm kích tàng hình được biên chế cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ, có nhiều đặc điểm khác mẫu F-35A/B. Mỗi chiếc F-35C có giá khoảng 100 triệu USD.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh năng lực tác chiến hàng không trên tàu sân bay. Chiến hạm Phúc Kiến đã thử nghiệm thành công hoạt động phóng máy bay bằng EMALS và vận hành cáp hãm đà với nhiều loại phi cơ khác nhau, trong đó có tiêm kích hạm tàng hình J-35.