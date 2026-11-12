[Video] Thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến xả tràn vào sáng nay (12/11)

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, những ngày tới, khu vực lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ trong 24 giờ tới dự báo 1.200m³/s.

Dự kiến đến 7h ngày 12/11, mực nước hồ chứa đạt xấp xỉ 102m. Công ty dự kiến kế hoạch mở cửa xả tràn lần đầu với lưu lượng 78m3/s, đồng thời duy trì lưu lượng chạy máy phát điện ở mức 400³/s.