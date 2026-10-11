[Video] Thuế giao dịch bất động sản '2 giá' vẫn xảy ra tại Hà Nội

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh vận hành, công việc đặt lên vai cấp xã ngày càng lớn. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nay chuyển về xã, phường, đòi hỏi chính quyền cơ sở chủ động hơn. Vì vậy, ở nhiều địa phương, cán bộ không chỉ làm việc tại trụ sở mà tăng cường xuống thôn, bản, đến nơi sản xuất để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, đưa chủ trương, chính sách đến gần cuộc sống.