[Video] Thuế giao dịch bất động sản '2 giá' vẫn xảy ra tại Hà Nội
Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản Hà Nội giai đoạn tháng 1/2024 đến tháng 7/2026. Theo đó, báo cáo chỉ rõ những bất cập trong thao túng, đội giá nhà ở, tin đồn quy hoạch... thời gian qua.
Cụ thể, Giai đoạn 2024 - 2025, thị trường bùng nổ, với mức tăng giá mạnh, người mua bị dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá ngắn hạn và tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội". Nhưng đến 2026, thị trường trở nên trầm lắng, thanh khoản thấp, giao dịch chủ yếu là phân khúc giá thấp (nhà ở xã hội, nhà có giá hợp lý).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thue-giao-dich-bat-dong-san-2-gia-van-xay-ra-tai-ha-noi-post994392.html