[Video] Thúc tiến độ hạng mục sân bay Phan Thiết (Lâm Đồng)
Ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng theo đúng kế hoạch đề ra.
Qua 6 tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng đã được xây dựng khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng đang dần định hình. Theo đó, đến 31/10/2026, hạng mục nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% khối lượng ép cọc, thi công móng và giằng đạt 68%; đài kiểm soát không lưu hoàn thành 100% khối lượng ép cọc và 100% công tác lắp đặt cốt thép, cốp pha móng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được triển khai tích cực…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-tien-do-hang-muc-san-bay-phan-thiet-lam-dong-post999807.html