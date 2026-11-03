[Video] Thúc tiến độ hạng mục sân bay Phan Thiết (Lâm Đồng)

Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026, công tác chỉ đạo, điều hành không chỉ tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực mà còn phải tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong các phiên họp đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thực sự đổi mới phương thức điều hành và tổ chức thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả; đã cam kết thì phải thực hiện, không được dừng lại trên văn bản hoặc trong phát biểu tại hội nghị.