[Video] Thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng
Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh những thách thức trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu tháo gỡ khó khăn về vốn và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.
Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và các vấn đề về ngân sách nhà nước, đầu tư công. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-hien-nhieu-giai-phap-no-luc-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-post996279.html