[Video] Thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Từ những tập hồ sơ được chuyển thành dữ liệu điện tử đến quy trình xử lý công việc trên môi trường số, công nghệ đang mở ra những cách làm mới trong hoạt động của tổ chức đảng. Thực tiễn tại Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra thay đổi khi dữ liệu được quản lý chặt chẽ, quy trình được tổ chức phù hợp và cán bộ, đảng viên có đủ kỹ năng, trách nhiệm để sử dụng công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị.