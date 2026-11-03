[Video] Thúc đẩy quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Lào trong mọi hoàn cảnh. Nhấn mạnh quan hệ kênh Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương, đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

CAO HIẾU